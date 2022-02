Scuola: studenti di nuovo nelle piazza di diverse città per chiedere le dimissioni del ministro Bianchi

(PRIMAPRESS) - ROMA - Studenti di nuovo in piazza contro l' alternanza scuola-lavoro,dopo la morte di Lorenzo Parelli e Giuseppe Lenoci. Studenti critici anche sulla seconda prova scritta per l'esame di maturità. Cortei in 40 città. A Napoli due manifestazioni, a Palermo e Bari si protesta contro l'insicurezza delle strutture. A Milano si chiedono le dimissioni del ministro Bianchi ritenuto responsabile della mancanza di dialogo ed ascolto delle istanze che arrivano dal corpo docente e dalle rappresentanze degli studenti. A piazza Affari sono stati accesi fumogeni e srotolato striscione con scritto "re- covery school". Mobilitazioni anche a Roma e Torino. - (PRIMAPRESS)