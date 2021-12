Scuola, Palù (Virologo): “Più vacanze per bloccare l’incidenza in età scolare” ma Bianchi (Istruzione) è contrario

(PRIMAPRESS) - ROMA - Per togliere terreno al Covid e i possibili contagi a scuola, il virologo Giorgio Palù guarda ad un allungamento delle vacanze scolastiche: "L'incidenza del virus è soprattutto in età scolare con eccedenza di malattia più severa. Se dobbiamo allungare o no il periodo delle vacanze? Direi di sì se è possibile recuperarlo dopo". Così Giorgio Palù, virologo e presidente dell'Aifa, nonché membro del Cts. "Probabilmente la dose booster sarà necessaria anche per gli under 18", ha detto Palù, secondo cui "il picco non è ancora arrivato". L'obbligo vaccinale? "Un'opzione che spetta comunque alla politica".Sì al tampone anche se vaccinati e alla "mascherina all'aperto". Una posizione quella di Palù che, tuttavia, vede il ministro dell'Istruzione Bianchi convinto che i focolai significativi non si formano in classe ma all'esterno come ha precisato questa mattina in un suo intervento a Rai1 nel programma UnoMattina. - (PRIMAPRESS)