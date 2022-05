Scuola: oggi sciopero con previsione di adesione alta ma senza “bollinatura” dell’Autority

(PRIMAPRESS) - ROMA - Oggi 30 maggio sarà sciopero scuola indetto da Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals Confsal e Gilda degli Insegnanti, a cui si è aggiunto Anief.

Saranno garantiti, come prevede la Legge 146/90 che in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali (tra cui la scuola) il Dirigente del servizio (il Dirigente scolastico) formi un gruppo minimo (contingente) di lavoratrici e lavoratori che non sciopera per garantire le prestazioni indispensabili (o servizi minimi). Nella scuola si formano contingenti per il personale ATA o gli educatori di convitti o educandati in determinate circostanze. Non è previsto alcun contingente per i docenti. Le previsioni delle adesioni, secondo le diverse sigle sindacali, si presentano alte con possibili disagi anche alla circolazione. Non è ancora andata in vigore la "bollinatura" introdotta dall'Autority per gli scioperi che dovrebbe anticipare il livello di attendibilità dell'adesione.