Scuola: oggi possibili manifestazioni in piazza per il ritorno in presenza. Azzolina: "C'è un blackout di socialità"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il contrasto apertosi tra la ministra Azzolina ed i governatori delle regioni - ad esclusione di Valle d’Aosta, Toscana ed Abruzzo che oggi 11 gennaio hanno fatto suonare la campanella del rientro in classe in presenza al 50% - non accenna a svanire. Questa mattina la ministra a Rai Radio 1 aveva ribadito la necessità della scuola in presenza per non favorire un “blackout della socialità”. Una posizione assunta anche da Federico Allegretti della Rete degli studenti medi, l’associazione studentesca italiana delle scuole secondarie di secondo grado del Lazio, che oggi potrebbero scendere in piazza (anche altre associazioni potrebbero mobilitarsi nelle varie regioni) per richiedere il ritorno in presenza. “Vogliamo la scuola in presenza ed essere priorità del paese, basta rimandi e rimpalli. Il coinvolgimento degli studenti è stato assente e le misure sono insufficienti a garantire il diritto allo studio per tutte e tutti”, scrivono in una nota. - (PRIMAPRESS)