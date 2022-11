Scuola: oggi la firma Aran del contratto insegnanti per il 2019-2021

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo l'accordo ministero-sindacati di ieri, si firmerà oggi il contratto Aran per il rinnovo del contratto degli insegnanti 2019-2021. L'intesa è stata siglata al termine dell'incontro che, con alcune sospen- sioni, si è protratto per circa sette ore. L'accordo raggiunto riguarda 1,2 milionI di dipendenti,rende noto il ministro per la Pubblica Amministrazione, Zangrillo, a margine del CdM. Previsto per i docenti un aumento medio di 100 euro. - (PRIMAPRESS)