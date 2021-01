Scuola: oggi l'avvio delle iscrizioni 2021-22 con l'incognita per il ritorno in classe del 7 gennaio

(PRIMAPRESS) - ROMA - Al via le iscrizioni online per il prossimo anno scolastico 2021-22. Le domande si possono inoltrare dalle 8 di oggi fino alle 20 del 25 gennaio sul sito del ministero dell'Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline Per eseguire la procedura occorre essersi già registrati al portale e sarà possibile farlo per tutto il periodo di durata delle iscrizioni. Riguardano le prime classi della scuola primaria e secondaria e i Centri di formazione professionale regionali. Intanto, ad appena 48 ore dal 7 gennaio, quando anche le scuole superiori dovrebbero tornare in classe al 50 per cento, dopo due mesi di didattica a distanza, c’è la preoccupazione che i dati non ancora stabilizzati della curva epidemica possano creare nuovi focolai nel paese. Ieri, nella cabina di regia per l’emergenza sanitaria, il premier Giuseppe Conte ha detto che bisogna fare di tutto per garantire la ripartenza giovedì prossimo, anche se molto può dipendere dalle condizioni epidemiologiche delle singole regioni. Regioni che infatti, in modo differenziato, si stanno organizzando e annunciano ordinanze per prendere qualche giorno di tempo e rinviare il ritorno in classe, in attesa di capire se le condizioni sanitarie e l’attesa terza ondata permettono di tornare in presenza. Alcune scuole stanno prevedendo di effettuare tamponi gratuiti su base volontaria a personale scolastico ed alunni. - (PRIMAPRESS)