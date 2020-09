Scuola: oggi audizione anche alla Camera del ministro Azzolina. Crescono le polemiche sui ritardi. La Lega chiede le dimissioni

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo l’audizione in aula del Senato, oggi la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina riferirà sullo stato dell’arte per quanto riguarda le riapertura della scuola della settimana prossima. Il suo intervento sarà diffuso anche sulla webtv e sul canale satellitare della Camera. Già ieri l’intervento di Azzolina aveva sollevato diverse polemiche sui ritardi accumulati sia per la consegna dei banchi che per la situazione della carenza di docenti e la questione precari. Sui banchi Azzolina aveva rassicurato che tutte le scuole ne saranno forniti ma intanto il bando per la fornitura aveva avuto un rallentamento per una ditta non idonea a partecipare e a cui era stata assegnata una fetta di commessa importante tanto da indurre Il Commissario per l’emergenza, Arcuri a ricorrere ad una procedura privata per l’urgenza accumulando altri ritardi alla consegna. - (PRIMAPRESS)