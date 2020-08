Scuola: iniziato il count-down dell'anno scolastico. Pella (Bicamerale Regioni): "Troppi ritardi e comunicazioni contrastanti"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Manca meno di un mese alla riapertura delle scuole ma la sensazione e che non si è pronti non solo dal punto di vista logistico ma anche per quello del contenimento del diffondersi del coronavirus.

Le organizzazioni mediche dicono che ci si è concentrati sui banchi di nuova concezione ma meno sui dispositivi che dovranno essere adottati all’interno delle classi in previsione di un distanziamento sociale che non sarà del tutto possibile.

“Tutto il personale e gli studenti devono essere messi al più presto nelle condizioni di riprendere le attività scolastiche con senso di responsabilità e tutela della salute dei propri alunni - sostiene Roberto Pella, il Capogruppo della Commissione Bicamerale per le questioni Regionali - È inaccettabile che pesino, proprio sulle generazioni più giovani e sulla loro educazione primaria, ritardi, comunicazioni contrastanti, intenti vaghi, edilizia scolastica inadatta. Da quando si é deciso di interrompere definitivamente l’anno scolastico 2019-20 si é avuto tutto il tempo di riprogrammare la formazione dell’anno successivo mentre siamo ora a ferragosto ancora ad aspettare indicazioni e risorse. La Scuola è per molti l’unico luogo di relazione ed emancipazione sociale - ha concluso Pella - dobbiamo fare molto di più per assicurarla a tutti”. - (PRIMAPRESS)