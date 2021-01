Scuola: il ritorno in classe di circa un milione di studenti tra scioperi ed occupazioni

(PRIMAPRESS) - ROMA - Circa un milione di studenti sono tornati a scuola e cresce di nuovo la preoccupazione per il problema trasporti non ancora risolto. Sono 600 mila fra medie e superiori solo in Lombardia; altri 360 mila fra i licei di Liguria, Marche e Umbria e le medie della Campania in cui, con i rientri già avvenuti nei giorni scorsi, è stata trovata una classe con 20 studenti positivi. Con i rientri di questa settimana salgono a 14 le regioni che hanno ripreso con le dfficoltà non ancora superate. Non si fermano però le proteste: oggi in 24 città Cobas e sindacati in piazza per chiedere più sicurezza e stop alle "classi pollaio". Appello dei presidi ai ragazzi per fermare le occupazioni che sarebbero un peggioramento della già difficile situazione. - (PRIMAPRESS)