Scuola: il rientro in classe di 640 mila studenti in 4 regioni italiane

(PRIMAPRESS) - ROMA - Oggi Rientro in classe per oltre 640 mila studenti delle scuole superiori; sono i ragazzi di 4 Regioni italiane: 256 mila del Lazio, 13 mila del Molise, 176 mila del Piemonte e 196 mila dell'E.Romagna. Si sommano a quelli di Toscana, Valle d'Aosta e Abruzzo che già dall'11 gennaio frequentano in presenza al 50%. In Trentino scuole riaperte dal 7 gennaio. Le scuole superiori -ha sancito ieri il Cts riunito d'urgenza dopo la richiesta del governo- possono tornare in presenza al 50% e fino al 75% come previsto dal Dpcm del 14 gennaio. - (PRIMAPRESS)