Scuola: i recuperi dell’apprendimento ci saranno in presenza o a distanza. Lo conferma il ministero

(PRIMAPRESS) - ROMA - “Il recupero degli apprendimenti ci sarà. Comincerà dai primi di settembre", in presenza o a distanza a seconda della scelta autonoma delle scuole.Lo precisa una nota del ministero dell'Istruzione, spiegando che i recuperi proseguiranno nei prossimi mesi, come previsto dalle norme per l'emergenza Covid. Una precisazione necessaria "per i titoli di stampa che fanno presagire il contrario",scrive il ministero."Alimentare la narrazione del rifiuto dei docenti a svolgere alcune attività turba il sereno avvio dell'anno scolastico". - (PRIMAPRESS)