Scuola: fondi per affitti di spazi di strutture per l’anno scolastico 2021/22

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il via libera di giovedì scorso del Consiglio dei Ministri, al pacchetto di norme per la riapertura della scuola in presenza, sarà accompagnata da un apposito Piano operativo predisposto dal Ministero dell’Istruzione. Il Piano ha avuto già l’ok di Regioni, Comuni e Province, in Conferenza Unificata, e sarà inviato alle Istituzioni scolastiche insieme ad uno specifico Protocollo di sicurezza per il settore scuola. “Il Ministero è al lavoro da mesi per la ripartenza di settembre - chiarisce il Ministro Patrizio Bianchi -. Da febbraio abbiamo sempre guardato a questo obiettivo e ci siamo impegnati costantemente per raggiungerlo, in collaborazione anche con le Regioni e gli Enti locali, che ringrazio. Abbiamo stanziato oltre 2 miliardi per il rientro in sicurezza - prosegue Bianchi - compresi 270 milioni per l’edilizia scolastica leggera e l’affitto di spazi ulteriori per la didattica. Fondi che distribuiremo, per la prima volta, tenendo conto in via prioritaria della quantità di alunni presenti sui territori e delle classi numerose”. L’affitto degli spazi potrebbe prevedere anche quelli destinati alla didattica inclusiva dello sport spinta anche dai recenti successi alle Olimpiadi di Tokyo in discipline come l’atletica e il nuoto. - (PRIMAPRESS)