Scuola: ecco le nuove regole dell’ISS in caso di infezione da virus in classe. Con tre casi si chiude

(PRIMAPRESS) - ROMA - Varato il documento con le "indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da Covid in ambito scolastico" elaborato dall' Iss, ministero della Salute, Istruzione e dalle Regioni. Si prevede che non ci sia didattica a distanza se c'è un solo positivo in classe; se sono due prevista una quarantena "selettiva" a seconda se si sia vaccinati o no.Tutti a casa con 3 casi. Il documento verrà diramato a stretto giro mediante nota di accompagnamento. - (PRIMAPRESS)