Scuola: domani un tavolo con il presidente Conte e la ministra Azzolina per l'avvio del prossimo anno scolastico

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il ministero dell'Istruzione ha convocato per domani un tavolo per la riapertura delle scuole a settembre a cui sarà presente oltre alla ministra Lucia Azzolina, anche il Presidente del Consiglio, Giuseppe conte. "Ho chiesto un tavolo allargato, convocato per domani pomeriggio - ha detto la ministra - per definire insieme l'avvio dell'anno scolastico 2020-2021. Ringrazio il presidente del Consiglio Giuseppe Conte che presiederà l’incontro". - (PRIMAPRESS)