Scuola: domani la firma del protocollo scicurezza per le scuole. Azzolina: "Creati oltre 50mila nuovi posti docenti e Ata"

ROMA - Domani 6 agosto verrà firmato il protocollo di sicurezza per l'apertura delle scuole a settembre, realizzato con le organizzazioni scolastiche e il ministero dell'Istruzione. Inoltre la ministra Azzolina ha annunciato la creazione di oltre 50mila posti in più fra docenti e Ata, con una priorità per la scuola dell'infanzia e la primaria. E' quanto prevede l'ordinanza firmata dalla ministra che ha incontrato i rappresentanti delle Regioni sulla ripresa di settembre e, in particolare, sul tema dell'organico aggiuntivo da dare alle scuole. "Grazie a questo incremento di organico-precisa Azzolina- ridurremo il numero di alunni per classe".