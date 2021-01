Scuola di formazione Pubblica Amministrazione di Roma: pubblicato il catalogo formativo online

(PRIMAPRESS) - ROMA – La specializzazione dei ruoli per una crescita delle professionalità all’interno della Pubblica Amministrazione capitolina. E’ questo lo spirito che ha reso disponibile il catalogo online aggiornato della Scuola di Formazione di Roma Capitale.

I 56 moduli attualmente previsti dal catalogo, tra corsi e seminari specialistici, fanno capo a sei diverse aree tematiche d’approfondimento: innovazione e digitalizzazione, gestione dei processi e dei servizi, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, prevenzione della corruzione, trasparenza e privacy, progetti speciali. Nei prossimi mesi, l’offerta formativa si arricchirà di altri corsi, soprattutto in riferimento all’area tematica della prevenzione della corruzione.

“Il personale di Roma Capitale è una squadra al servizio della città: per valorizzarla, abbiamo investito sulla creazione della Scuola di Formazione Capitolina, che stiamo strutturando giorno dopo giorno con un’offerta formativa sempre aggiornata, rispondente alle esigenze concrete poste dal territorio nell’ottica di un miglioramento dei servizi erogati al cittadino”, dichiara la Sindaca Virginia Raggi.L’offerta formativa – che lo scorso anno ha coinvolto circa 26.000 utenti – è organizzata anche in collaborazione con altri Enti e si vale del supporto di un albo di docenti esterni, quali professori universitari, avvocati, magistrati, dirigenti della Pubblica Amministrazione ed esperti qualificati.

“Il nuovo catalogo della Scuola di Formazione Capitolina è il fiore all’occhiello di un percorso intrapreso nel 2017 di cui andiamo fieri- ha spiegato l’assessore al Personale, Antonio De Santis - nel tempo, abbiamo arricchito l’offerta dedicata ai dipendenti di tematiche innovative e docenze qualificate, moltiplicando anche i supporti tecnologici per consentire la fruizione dei corsi online. Partecipazione, coinvolgimento e valorizzazione del singolo sono alla base del nostro impegno”. - (PRIMAPRESS)