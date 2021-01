Scuola, Cts: “Vanno riaperte in presenza al 50 percento”. Domani discussione in aula della Camera

(PRIMAPRESS) - ROMA - Le scuole superiori possono tornare in presenza al 50% e fino al 75%,come previsto dal Dpcm del 14 gennaio. E' il parere degli esperti del Cts, convocato d'urgenza dal ministro Speranza per valutare un eventuale rinvio. Le scuole vanno dunque riaperte,secondo il Cts, e se qualche presidente di Regione decidesse diversamente "se ne assume la responsabilità". Per domani è previsto il rientro in aula, al 50%, nel Lazio, Piemonte, Molise ed Emilia Romagna. - (PRIMAPRESS)