Scuola, CdM: ok al certificato verde per dipendenti delle mense scolastiche e imprese di pulizia

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Consiglio dei Ministri di oggi 9 settembre, ha dato il via libera al Decreto legge "per fronteggiare l'emergenza da Covid-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e sociosanitario-assistenziale". Il Dl estende l'obbligo di Green pass al personale esterno della scuola e dell'università (addetti alla ristorazione e alle pulizie), come anche ai lavoratori delle Rsa. Come si apprende da fonti presenti alla riunione di Palazzo Chigi, a breve ci sarà un intervento più ampio di estensione dell'obbligo del Green pass anche se questa estensione avrebbe sollecitato un dibattito acceso tra i ministri. - (PRIMAPRESS)