Scuola, Bonaccini (Regioni) replica ad Azzolina: “Se in 20 abbiamo rinviato l’apertura non siamo tutti sciagurati”

(PRIMAPRESS) - ROMA - La ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina ha il dente avvelenato con i governatori che domani non riapriranno le scuole spostando a Febbraio l'ingresso in classe. Solo in Abruzzo, Toscana e Valle D'Aosta domani saranno in classe. È Bomaccini che tenta di far comprendere ad Azzolina che i governatori non sono tutti impazziti ma ci sono buone ragioni per attendere il rientro in classe. "Io capisco la ministra, però fa parte di un governo dove le opinioni non erano tutte coincidenti-dice-Sono d'accordo con lei sulla centralità dell'istruzione:se l'Italia vuole competere deve farlo investendo nelle intelligenze.Però comprenda anche che se su 20 presidenti di Regione,la quasi totalità ha deciso di rinviare l'apertura delle superiori, vuol dire che non siamo tutti sciagurati". - (PRIMAPRESS)