Scuola, Bianchi (Istruzione): "Mai tante risorse come adesso.Investiremo sugli ambienti scolastici"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Com i fondi messi a disposizione dall'Europa con il piano di resilienza (PNRR), la scuola vedrà interventi significativi. A dirlo è il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi che anticipa le linee di intervento fissate dal governo: investire sugli ambienti scolastici interni ed esterni per una riqualificazione delle strutture e per consentire a tutti, in ciascuna parte del paese di avere le stesse opportunità di partecipazione e formazione evitando la dispersione scolastica molto forte al Sud. "Un potenziamento - dice Bianchi - che dovrà riguardare anche i nidi. Ad occuparsi della riqualificazione saranno Comuni e Province. Un concetto di delega che metterà le comunitrà locali a confronto sulla qualità degli interventi. - (PRIMAPRESS)