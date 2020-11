Scostamento di bilancio di 8 mld: oggi a Palazzo Madama ma in un clima teso anche per effetto del Mes

(PRIMAPRESS) - ROMA - Arriva oggi in aula di Palazzo Madama, la relazione del governo sullo scostamento di bilancio da 8 miliardi ed il clima non è di migliori. Ieri il centrodestra si era astenuto in commissione congiunta Bilancio e Finanze del Senato e alla Camera la Lega aveva votato no mentre il gruppo di Fratelli d'Italia si era astenuto e Forza Italia non aveva partecipato al voto. È dunque con queste premesse che la relazione arriva in Parlamento per cercare l’approvazione.Ma sul tavolo dello scontro, c’è anche il Mes (che il 30 novembre sarà all'Ecofin dove si discuterà, appunto, la sua riforma) con la maggioranza spaccata per il “Niet” del M5S è il Pd invece favorevole al suo utilizzo così come i partiti d’opposizione. - (PRIMAPRESS)