(PRIMAPRESS) - MILANO - Scossa di terremoto molto forte in Lombardia intorno alle 11 e 30, avvertita distintamente sia a Milano che nella provincia. L'Ingv ha segnaalto che la scossa di magnitudo 4.4 si è verificata a 26 chilometri di profondià con epicentro a Bonate Sotto in provincia di Bergamo. A Milano molte persone sono scese in strada per paura. - (PRIMAPRESS)