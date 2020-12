Scoperto un arsenale di armi di gruppi neonazisti collegati in un asse tra l’Austria e la Germania

(PRIMAPRESS) - VIENNA - Un'operazione antidroga della polizia austriaca ha portato alla scoperta di un mega arsenale riconducibile a gruppi neonazisti. Cinque arrestati di cui due in Germania: tra questi un esponente di spicco dell'estrema destra austriaca. L'inchiesta ha messo in luce una vera e propria rete neonazista che aveva in progetto la costituzione di milizie armate nella Baviera. Gli inquirenti non escludono che l'organizzazione prevedesse anche di compiere azioni terroristiche. - (PRIMAPRESS)