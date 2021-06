Scontro Grillo-Conte: oggi conferenza streaming dell’ex premier. Di Maio esorta: “Lavoriamo per l’unità”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Non si è ancora risolta la spaccatura apertasi nel M5S tra Grillo e Conte. La diarchia imposta dal fondatore del Movimento non piace all'ex premier che oggi terrà una conferenza stampa in streaming.

Intanto è Luigi Di Maio che tenta la difficile mediazione:"Lavoriamo per l'unità, usando testa e cuore. Come sempre troveremo una soluzione". Ma questa volta gli animi sono incattiviti e alcune parole hanno superato un punto di non ritorno anche per le personalità in campo dei soggetti. - (PRIMAPRESS)