Scontri tifoserie: riaperta l’autostrada nel tratto Monte S.Savino-Arezzo. L’intervento della Polstrada

(PRIMAPRESS) - AREZZO - Riaperta l'Aurostrada del Sole nel tratto aretino, tra i caselli di Monte San Savino e quello di Arezzo per scontri tra tifoserie di Roma e Napoli. L'area interessata è stata quella dell'area di servizio di Badia al Pino, che era stata chiusa sia in entrata che in uscita.

Sul posto erano intervenute le pattuglie della polizia stradale della sezione di Battifolle ma sono arrivati anche agenti da Arezzo. Inizialmente era stata disposta la chiusura inizialmente della corsia nord dell’Autosole, ma successivamente anche della corsia in direzione sud, perché gli scontri si sarebbero generati anche sul lato opposto.

L'area di servizio di Badia al Pino è la stessa dove nel 2007 dagli scontri tra tifoserie morì Gabriele Sandri: il 26enne romano rimase ferito a morte dal colpo di pistola sparato dall'agente Luigi Spaccarotella. - (PRIMAPRESS)