Scontri in piazza per Dpcm, Consiglio di Sicurezza: "Non una regia unica ma antagonisti, ultras e criminalità"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Secondo il Comitato per la sicurezza tenuto dalla ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, gli scontri di piazza di questi giorni contro le chiusure decise dal Dpcm non hanno una regia unica ma sono riconducibili ad antagonisti di destra e di sinistra, ultras e elementi legati alla criminalità. Al comitato hanno partecipato i i vertici della polizia, gli organismi di informazione e di sicurezza e il sottocapo di Stato Maggiore alla Difesa che hanno fatto il punto sulla situazione sulle misure da adottare in caso di nuove situazioni. - (PRIMAPRESS)