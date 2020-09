Scontri Bielorussia, Macron: "Lukashenko deve andarsene. E' un potere autoritario"

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Non usa mezzi termini il presidente francese, Emmanuel Macron, su quanto sta accadendo in Bielorussia con la rielezione del presidente bielorusso Alexander Lukashenko: "deve andarsene”. E’ quanto riportato ai media francesi in cui Macron afferma che "Quello che sta accadendo in Bielorussia è una crisi di potere, un potere autoritario che non può accettare la logica della democrazia e che cerca di resistere con la forza. E' chiaro che Lukashenko deve andarsene". - (PRIMAPRESS)