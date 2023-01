Scontri anarchici e Polizia: da Trastevere a Torino un fenomeno non isolato di un movimento transnazionale

(PRIMAPRESS) - ROMA - Scontri ieri sera a Trastevere ma anche a Torino tra gruppi di anarchici che ha messo a segno diverse devastazioni a Trastevere si è infine asserragliato in un garage in via dei Panieri a Roma. Il garage è presidiato dagli uomini della Polizia e della Digos che hanno seguito gli anarchici dopo che si erano dileguati da Piazza Trilussa dove avevano manifestato contro il 41 bis e in solidarietà con Alfredo Cospiti. Un manifestante è stato fermatodai poliziotti della Digos per gli scontri a piazza Trilussa, nel cuore di Trastevere, a Roma, tra anarchici e forze di polizia. L'uomo è stato portato in Questura per essere identificato.

Ma quanto è diffusa la rete anarchica in Europa e in vaste zone dell'Est? Gli analisti dei movimenti anarchici riconducono molti fenomeni che sembrano diversi tra loro: dagli hacker impegnati a penetrare i sistemi della pubblica amministrazione come nel caso del crash del sistema informatico della sanità durante la pandemia ad opera di formazioni no-Vax per andare ai no-Block fino alla resistenza dell'Alta Velocità alla linea Torino-Lione prefigurando nel suo complesso nel suo attuale sviluppo di movimento una minaccia alla democrazia e al modo di vita pacifico e ordinato raggiunto dalle nostre società. - (PRIMAPRESS)