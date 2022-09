Sconfitta Pd: il 6 ottobre convocata la direzione del partito per fissare le date del Congresso

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si terrà il prossimo 6 ottobre la direzione del Pd per fissare le date sul Congresso. Lo ha annunciato il segretario Enrico Letta sollecitato dai vertici del partito. "Convocheremo giovedì 6 la direzione per un percorso congressuale inclusivo e aperto che vada alla radice dei problemi e affronti le sfide che stanno di fronte alla nostra comunità. E per poi scegliere di conseguenza chi ci guiderà in futuro". Lo ha annunciato su Twitter il segretario del Pd, Letta, dopo la sconfitta alle elezioni e il suo passo indietro dalla segreteria dei Dem. - (PRIMAPRESS)