Scomparsa studente Pantaleo: il dna conferma l’identità del corpo ritrovato a San Giuliano Terme di Pisa

Era scomparso da Pisa, dove risiedeva per studiare alla Facoltà di Ingegneria Informatica, lo scorso sabato 24 luglio, Francesco Pantaleo, il giovane marsalese per cui si sono attivate le ricerche grazie agli appelli lanciati dai familiari, soprattutto da papà Tonino, su Facebook. Un passa parola che non si è mai fermato, fino all’epilogo di ieri sera. Verso le 19 giunge la notizia che Francesco è stato trovato morto carbonizzato nelle campagne di San Giuliano Terme (Pisa), a pochi chilometri dalla città e dalla zona in cui abitava. - (PRIMAPRESS)