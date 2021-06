Scomparsa Saman: il racconto del fratello minore ai Carabinieri "L'ha strangolata zio Danish"

(PRIMAPRESS) - NOVELLARA (REGGIO EMILIA) - "Secondo me l'ha uccisa strangolandola, anche perché quando è venuto a casa non aveva nulla in mano". E' quanto ha detto ai carabinieri il fratello minore di Saman Abbas, la 18enne pakistana scomparsa nel Reggiano dopo che si era opposta a un matrimonio combinato. Il giovane parla dello zio Danish Hasnain, ora ricercato in tutta Europa. L'uomo avrebbe "pianto molto" e intimato al minore "di non dire nulla ai carabinieri, con conseguenza la mia uccisione".La notte del 30/4,lo zio avrebbe detto ai genitori di Saman: "Andate in casa.Ci penso io". - (PRIMAPRESS)