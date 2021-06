Scomparsa Saman: il fratello minore della ragazza conferma: "E' stata uccisa da mio zio Danish"

(PRIMAPRESS) - NOVELLARA (REGGIO EMILIA) - Ad uccidere Saman Abbas è stato lo zio Danish Hasnain. Lo ha ribadito durante l'incidente probatorio il fratello minore della 18enne pakistana scomparsa a fine aprile da Novellara, nel Reggiano. Ascoltato in Tribunale, il 16enne ha ripetuto quanto aveva già detto agli inquirenti sull'omicidio della sorella, "cristallizzando" le sue dichiarazioni in sede di incidente probatorio. Rintracciato mentre cercava di lasciare l'Italia, il giovane è ora in comunità protetta. - (PRIMAPRESS)