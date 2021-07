Scomparsa Saman: dopo 67 giorni sospese le ricerche della giovane pachistana

(PRIMAPRESS) - NOVELLARA (REGGIO EMILiA) - Dopo 67 giorni sospese le ricerche nell'area dell'azienda agricola di Novellara (RE) dove viveva la famiglia di Saman Abbas e dove si pensa sia sepolto il corpo della 18enne pachistana, che rifiutò un matrimonio combinato. Sono stati impiegati 500 carabinieri, unità cinofile, vigili del fuoco con natanti, polizia provinciale e anche geo scanner in hd, elettromagnetometri, droni, analisi satellitari e delle telecamere.Proseguono comunque le indagini sia per ritrovare il cadavere che per catturare i familiari latitanti. - (PRIMAPRESS)