Scomparsa Saman: arrestato il cugino della giovane pachistana. Era in fuga verso la Francia

(PRIMAPRESS) - ROMA - Ikram Ijaz, cugino di Saman Abbas, la 18enne reggiana di origine pachistana scomparsa dopo che si era opposta alle nozze combinate, è stato arrestato a Nimes, in Francia. Su di lui era stato spiccato un mandato di arresto europeo. Si teme che la giovane sia stata uccisa e sepolta dai parenti (padre, madre, zio e due cugini). "Mia figlia Saman è viva, l'ho sentita l'altro ieri. E' in Belgio e sta bene. Il 10 giugno torno in Italia e spiego tutto ai carabinieri", ha detto il padre il padre al Resto del Carlino. - (PRIMAPRESS)