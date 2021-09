Scomparsa nel nulla coppia Usa. Entrambi hanno un problema mentale

(PRIMAPRESS) - FLORIDA - Si infittisce il giallo della giovane coppia americana da due mesi in viaggio in camper 'on the road nel West': dopo la 22enne,è sparito anche il fidanzato. Il ragazzo non ha fornito informazioni agli investigatori dopo essere tornato a casa da solo a inizio settembre, a North Port,in Florida."Non è scomparso, si nasconde", ha detto l'avvocato della famiglia della donna. Lo cerca anche l'Fbi. Per ora non è incriminato. Partiti per un tour "nomade" di 4 mesi, i due soffrirebbero dello stesso problema mentale. Vivono con i genitori di lui. - (PRIMAPRESS)