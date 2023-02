Scomparsa Maurizio Costanzo: oggi la camera ardente in Campidoglio. Lunedì i funerali a Piazza del Popolo a Roma

(PRIMAPRESS) - ROMA - Questa mattina alle 10, il Sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri accoglie il feretro di Maurizio Costanzo in Campidoglio per la camera ardente nella Sala della Protomoteca. La sala sarà aperta al pubblico dalle 10.30 (ingresso dal Portico del Vignola). I funerali del popolare giornalista scomparso si terranno lunedì 27 nella Basilica di Santa Maria in Montesanto meglio conosciuta coma la Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo. È qui che si sono tenute le cerimonia funebri di personaggi conosciuti dal grande pubblico da Gina Lollobrigida a Monica Vitti a Gigi Proietti. - (PRIMAPRESS)