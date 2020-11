Sciulli (Anci Molise) sollecita il governo per il fondo dello sviluppo strutturale dei piccoli comuni

(PRIMAPRESS) - CAMPOBASSO - Il presidente dell’Anci Molise, Pompilio Sciulli torna a sollecitare il governo per l’ampliamento del fondo di 100 milioni di euro destinato allo sviluppo strutturale dei piccoli comuni con una popolazione fino a 5 mila abitanti. Il fondo che era stato costituito con una legge del 2017, doveva anche finanziare progetti di collegamento digitale con un plafond di 15 milioni per ciascun anno dal 2018 al 2023. “Se questo fondo venisse reso operativo - sostiene Sciulli - Ai comuni più fortemente penalizzati dall’emergenza sanitaria con la necessità di smartworking o di vendita online del settore artigiano delle piccole botteghe che si sta svuotando per le difficoltà di reti di comunicazioni digitali, potrebbero andare le risorse per un piano strutturato di digitalizzazione delle aree riducendo il gap tra grandi città ed aree montane”. - (PRIMAPRESS)