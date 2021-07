Scissione M5S: Crimi indice un voto del Direttivo ma non sulla piattaforma Rousseau

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Indetta la votazione per il Comitato direttivo del Movimento 5 Stelle. Nei prossimi giorni saranno pubblicate le modalità e i tempi di presentazione delle candidature (...) e le date di svolgimento delle votazioni sulla nuova piattaforma di voto". Lo annuncia il reggente Crimi sul nuovo sito movimento5stelle.eu. Il voto non si terrà dunque sulla piattaforma Rousseau. Intanto è partita la mediazione del ministro Di Maio e del presidente della Camera Fico per ricomporre lo scontro Conte-Grillo ed evitare la scissione. - (PRIMAPRESS)