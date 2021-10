Sciopero Taxi: domani 22 ottobre incrociano le braccia per protestare contro l'abusivismo del settore

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sciopero dei taxi, domani 22 ottobre, in tutta Italia, dalle 8 alle 22, e manifestazione a Roma. Lo annunciano i sindacati dei conducenti. L'astensione dal servizio interesserà in particolare le grandi città e i principali aeroporti, come Fiumicino, Linate e Malpensa I tassisti manifestano per una regolamentazione delle app e contro l'abusivismo del settore. - (PRIMAPRESS)