Sciopero Scuola, ecco cosa chiedono i sindacati: abolizione vincolo, riduzione classi pollaio e aumento stipendi

(PRIMAPRESS) - ROMA - Abolizione del vincolo, riduzione classi pollaio, fondi per organico Covid, aumento a tre cifre per gli stipendi, ecco i motivi principali che oggi 10 dicembre hanno portato in piazza i sindacati della scuola di Flc Cgil, Uil Scuola Rua, Snals Confsal, Gilda Unams e Anief. Le iniziative si sono tenute in diverse città mentre a Roma c'è stato il corteo che si è mosso da Porta San Paolo verso il ministero dell’Istruzione in viale Trastevere. Nel piazzale del Ministero era già attivo un sit-in di Cobas e Cub. Alle 14,30 si terrà un bilancio della giornata con Sinopoli (FLC Cgil), Turi (Uil Scuola), Serafini (Snals), Di Meglio (Gilda), Pacifico (Anief). - (PRIMAPRESS)