Sciopero benzinai: si apre una crepa nella serrata. Fegica-Figisc e Faib rinunciano alla seconda giornata

(PRIMAPRESS) - ROMA - I sindacati Fegica-Figisc Confcommercio revocano la seconda giornata di sciopero programmata dei benzinai in corso per oggi e domani 26 gennaio. La decisione al termine di un incontro presso il miistero delle Imprese e del Made in Italy. Una revoca, secondo quanto hanno dichiarato i rappresentanti delle sigle che hanno preso parte all'incontro ministeriale che è "a favore degli automobilisti non certo del governo". Faib aveva già ridotto lo scopero a un giorno. "Mi auguro che non ci sia la seconda giornata di sciopero e si riduca il disagio per i cittadini", aveva auspicato il ministro Urso prima dell'incontro. C'è da dire che nonostante la proclamazione dello sciopero c'è stata in diverse aree la defezione di alcuni distributori di carburante. - (PRIMAPRESS)