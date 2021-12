Schieramento russo in Ucraina: il Washington Post documenta le forze al confine

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - Il Cremlino starebbe pianificando un'offensiva in Ucraina su più fronti a inizio 2022 utilizzando 100 gruppi tattici di battaglione con un numero stimato sino a 175 mila soldati,insieme a blindati, artiglieria e altro equipaggiamento.Lo scrive il Washington Post citando dirigenti Usa e documenti dell'intelligence americana,tra cui immagini satellitari, che documenterebbero l'ammassamento di forze russe in 4 posti lungo il confine L'avvertimento degli 007 americani arriva a pochi giorni dal summit virtuale tra Biden e Putin. È lo stesso Biden parla di prossimi lunghi colloqui con Putin per comprendere le intenzioni del presidente russo. - (PRIMAPRESS)