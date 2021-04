Scenario Italia secondo Draghi: "Aperture osservando le regole e scommessa sul debito buono per evitare la manovra correttiva"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Le riaperture annunciate dal premier Draghi avranno un effetto tranquillizzante sulle proteste. "Ora riapriamo, se i comportamenti sono osservati la probabilità che si debba tornare indietro è molto bassa". Così il premier Draghi in conferenza stampa. Parlando degli spostamenti, spiega che "saranno consentiti tra Regioni gialle e con un pass tra Regioni di colore diverso". Poi sul fronte economico: con il Def e lo scostamento di bilancio si fa "una scommessa sul debito buono", se la crescita sarà quella attesa da tutti i provvedimenti in campo per l'uscita dal debito "non servirà una manovra correttiva". - (PRIMAPRESS)