Scandalo Vigili Urbani di Roma: si dimette il comandante Napoli e si apre un'inchiesta della magistratura

(PRIMAPRESS) - ROMA - Erano state presentate già ieri sera le dimissioni del comandante dei Vigili Urbani di Roma Capitale, Stefano Napoli ma sono state ufficializzate solo questa mattina. In una lunga lettera di 3 pagine il capo del più nutrito corpo di polizia municipale d’Europa, ha lamentato tutto il suo rammarico per la mancanza di solidarietà e di vicinanza da parte della sindaca Virginia Raggi dopo l’esplosione del caso emerso con la puntata Rai di Report in cui una coppia di vigili era stata registrata in audio mentre facevano sesso in una auto di servizio. Una ritorsione poi si era detto per un intreccio di malaffare nell’ambito del commercio e dell’attività di ambulanti.

"Le colpe di alcune mele marce - replica Virginia Raggi - non devono però cadere sulle spalle di chi lavora ogni giorno onestamente", aveva commentato la sindaca, ribadendo che quei fatti sarebbero avvenuti dieci anni prima e non sotto la sua consiliatura. - (PRIMAPRESS)