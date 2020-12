Savona: due immigrati travolti da un treno regionale mentre tentavano di raggiungere la Francia

(PRIMAPRESS) - SAVONA - Due giovani immigrati sono stati travolti e uccisi da un treno regionale a Quiliano, nel Savonese, mentre tentavano di raggiungere il confine francese. Le vittime facevano parte di un gruppo di dieci. Non è ancora chiaro se tentassero di raggiungere il confine camminando lungo i binari o se abbiano tentato di salire in corsa sul convoglio. I sopravvissuti sono stati portati in Questura per il segnalamento e per chiarire l'accaduto. Ricoverato per lo shock il fratello di una vittima. - (PRIMAPRESS)