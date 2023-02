Sassuolo: 4 agenti della polizia locale sospesi per torture ad un marocchino. Il fatto risale al 2021

(PRIMAPRESS) - SASSUOLO - Quattro agenti della polizia locale di Sassuolo (Modena) sono stati sospesi dal servizio perché indagati per il reato di tortura ai danni di un uomo di nazionalità marocchina. A far scattare l'indagine è stato l'esposto del direttore generale dell'ospedale di Sassuolo a seguito delle testimonianze del personale sanitario del Pronto Soccorso dove l'uomo era stato aggredito mentre era all'accettazione per una crisi ipoglicemica. Il fatto risale all'ottobre 2021.Gli indagati sono 2 agenti e 2 assistenti,questi ultimi sono accusati anche di aver redatto una relazione di servizio falsa. - (PRIMAPRESS)