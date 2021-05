Sassari: ucciso con una fucilata al volto un allevatore di Nule nell'ovile vicino casa

(PRIMAPRESS) - SASSARI - Un allevatore di 77 anni è stato ucciso nelle campagne di Nule, nel Sassarese, con un colpo di fucile al volto. Sono stati i figli a trovare il cadavere nell'ovile di sua proprietà. Erano andati a cercarlo visto che non era rientrato a casa. Il 77enne non sarebbe in alcun modo legato ai più recenti fatti di sangue di cui è stato teatro il paese e l'intera area del Goceano, regione al confine tra la provincia di Sassari e quella di Nuoro. - (PRIMAPRESS)