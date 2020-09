Sassari: catturato Johnny lo Zingaro che era evaso dal carcere il 6 settembre scorso. Era in un casale di campagna

(PRIMAPRESS) - SASSARI - Johnny Lo Zingaro torna in carcere dopo la sua fuga dal centro di detenzione di Bancali a Sassari. L’uomo, il cui vero nome è Giuseppe Mastini (60 anni) era evaso dopo un permesso premio. Una latitanza durata poco più di una settimana ma non si era allontanato troppo visto che è stato ritrovato in un casale di campagna non molto distante dal centro sassarese.

Mastini negli anni ’80 aveva inanellato una serie di delitti: dal sequestro di Silvia Monardi all’uccisione della guardia giurata Michele Giraldi. Nel 2017 aveva già tentato una seconda fuga dal carcere di Fossano a Cuneo. - (PRIMAPRESS)