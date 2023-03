Sardegna: seconda notte sulle ciminiere per gli operai di Portovesme. Domani il tavolo al Ministero delle Imprese

(PRIMAPRESS) - SARDEGNA - Seconda notte trascorsa in cima alla ciminiera dell'impianto Kss per i 4 lavoratori della Portovesme che si sono arroccati per protesta contro lo stop degli impianti della metallurgica, che mette a rischio 1.300 buste paga. "Abbiamo deciso di continuare la lotta e assistere dalla ciminiera al tavolo convocato dal Mimit. Ci riserveremo di nuove valutazioni a seguito dell'esito della riunione stessa. La lotta per l' energia e per il lavoro continua". Il tavolo urgente è convocato domani al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. - (PRIMAPRESS)