Sanzioni Ue alla Russia: il boomerang per l’export italiano nei settori dell’arredo e del lusso

(PRIMAPRESS) - MILANO - A 48 ore dall’inizio dell’invasione russa in Ucraina e l'arrivo delle sanzioni dell'Unione Europea alla Russia, c'è una forte preoccupazione da parte di alcuni settori imprenditoriali italiani per misure che se pure rivolte al governo di Mosca si ripercuoteranno anche sul tessuto economico italiano. Secondo la banca d’investimento Intermonte, tra i danni collaterali ci saranno una minor propensione al rischio per il settore finanziario, costi più alti per gli industriali e il rallentamento dei consumi locali per i marchi del lusso.

Tra i settori che potrebbero risultare maggiormente colpiti, c'è l'arredamento. Si tratta di un settore che conta i principali esportatori di mobili in Russia e negli stati della Csi (Comunità degli Stati Indipendenti). Verso la Russia, nel periodo gennaio-novembre 2021, infatti, l’Italia, secondo i dati Ice, ha esportato prodotti per oltre 296 milioni di euro, in crescita del 14,9% rispetto ai quasi 258 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente. Nell’intero esercizio 2020, l’export aveva toccato quota 297,7 milioni, in calo del 14,5% sul 2019, a causa della pandemia, quando aveva superato i 348 milioni. “Stimiamo una chiusura 2021 con export intorno ai 370 milioni di euro – afferma a Pambianco Design, Maria Porro, di FederlegnoArredo Eventi, nonché presidente del Salone del Mobile.Milano -, che porta quindi la Russia a posizionarsi al nono posto come mercato di sbocco per il marco-sistema dell’arredamento, comprendendo quindi arredo, illuminazione, bagno e uffici”.

Verso l’Ucraina il periodo gennaio-novembre 2021 ha registrato, sempre secondo l’Ice, esportazioni per quasi 62 milioni di euro, in incremento del 38,7% sui 44,7 milioni dello stesso periodo del 2020. Nell’intero 2020, l’export aveva raggiunto quota 56 milioni, in calo del 7,3% sul 2019 che si era chiuso a 60,4 milioni.

“La situazione attuale desta preoccupazione in quanto, quello russo, è un mercato importante che in passato, soprattutto per il prodotto di stile classico, è sempre stato vivace e in crescita, con alcune aziende italiane per le quali ancora oggi rappresenta dal 20 al 40% del fatturato totale -, prosegue Maria Porro -. Dopo aver subìto una battuta d’arresto, l’export verso quei paesi ha ripreso il suo trend di crescita negli ultimi anni, anche grazie alla virata del gusto dei consumatori russi verso uno stile più contemporaneo”. - (PRIMAPRESS)